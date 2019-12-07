Eskişehirli Ceren Özdemir: 'Hayattayım' demekten utandım

Ordu'da, evinin bulunduğu apartmanın girişinde bıçaklanarak öldürülen balerin Ceren Özdemir (20) ile aynı ismi taşıyan ve ona benzeyen sosyal medya fenomeni Eskişehirli Ceren Özdemir (26), kendisine gelen başsağlığı mesajlarının ardından, 'Huzurla uyu, çok üzgünüm. Telefonlara ve mesajlara, hayattayım demekten, çok şükür yanıtları almaktan utandım' dedi.