Esnafın bilgisayarından cinsel istismar görüntüleri çıktı, halk sokağa döküldü

Tunceli’nin Pertek İlçesi’nde jandarmaya yapılan bir ihbar sonucu bilgisayar, cep telefonu satış ve tamirciliği yapan 40 yaşındaki Harun Y.’nin bilgisayarında yapılan incelemede istismar ettiği erkek çocuklarına ait görüntüler çıkması üzerine şahıs tutuklanırken, ilçe sakinleri duruma tepki amacıyla yürüyüş ve basın açıklaması gerçekleştirdi.