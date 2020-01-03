Web TV Yaşam Esnafın telefonun hattını ele geçirip, 76 bin TL dolandırdılar

Esnafın telefonun hattını ele geçirip, 76 bin TL dolandırdılar

03.01.2020 | 09:45

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, esnaf Mehmet Dal'ın cep telefonu hattını kendi üzerlerine devreden dolandırıcıların, sahte ehliyetle bankadan adına 50 bin TL kredi çekip, kredi kartındaki 26 bin TL'yi de internet üzerinden alışveriş yaparak harcadığı ortaya çıktı. İskenderun ilçesinde 5 çocuk babası Mehmet Dal'ın cep telefonuna hattının başka bir operatöre nakledildiğine yönelik mesaj geldi. Mesajın ardından şüpheye düşen Dal, nakil işlemeni iptal etmek için ilgili şirketin müşteri temsilcileriyle görüştü ancak kendisinden yazılı dilekçe istendi. Dilekçe yazıp itiraz eden Dal, bu sırada telefon numarasının başka bir isme devredildiğini öğrendi. Hattın, sahte ehliyetle dolandırıcıların adına geçirildiğinin tespit edilmesi üzerine Dal, savcılığa şikayette bulundu. Dolandırıcılara devredilen hat kapatılıp, tekrar Dal'a verildi. KREDİ KARTINI BOŞALTMIŞLAR Aradan 2 gün geçtikten sonra özel bir banka şubesinden aranan Dal'a banka görevlileri, kredi ve kredi kartı talebinde bulunup, bulunmadığını sordu. Herhangi bir talepte bulunmadığını belirten Dal'a banka görevlileri şubeye uğraması gerektiğini söyledi. Bankaya giden Dal, dolandırıcıların kendi adına düzenlediği sahte ehliyetle 50 bin TL kredi çektiğini, kredi kartındaki 26 bin TL'yi de harcandığını öğrenince bir kez daha şikayetçi oldu. Bu durum nedeniyle psikolojik olarak çok kötü durumda olduğunu anlatan Dal, 50 bin lira ihtiyaç kredisi ve 26 bin liraya yakın da kredi kartımdan para almışlar dedi.

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