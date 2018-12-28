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Eşofmanı sıkışan çocuk kapıya asılı kaldı!

Ordu'da bir sitenin girişinde bulunan, kapalı otomatik demir kapının üzerinden içeriye girmeye çalışan çocuk, kapının aniden açılmaya başlamasıyla zor anlar yaşadı. Eşofmanı demire takılarak düşme tehlikesi geçiren çocuk çevredekiler tarafından kurtarıldı.

İddiaya göre olay Ordu'nun Altınordu ilçesinde meydana geldi. Bir sitenin önünde oyun oynayan 3 çocuktan biri, içeriye girmek için kapalı olan otomatik demir kapının üzerine çıktı. Kapının önüne bir araç yaklaşınca otomatik kapı açılmaya başladı. Bu esnada demirin üzerinde panikleyen çocuk düşme tehlikesi yaşadı. Eşofmanı demire takıldığı aşağıya inemeyen çocuk yürekleri ağza getirdi. Çocuk araçtan inen vatandaş ve diğer arkadaşlarının yardımıyla demirin üzerinden yara almadan kurtarıldı. Olay çevredeki güvenlik kamerası tarafından da saniye saniye kaydedildi.
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Eşofmanı sıkışan çocuk kapıya asılı kaldı!
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