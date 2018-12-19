Esra Erol bir rekora daha imza attı... 10 dakikada 500 bin TL!

Esra Erol'da programında yardım rekoru kırıldı. Esra Erol Sosyal Sorumluluk Projesine destek için seyircisine çağrıda bulundu. Proje, Türk Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık'ın ATV'de yayınlanan Esra Erol'da programına katılımıyla start aldı. Proje başlangıcının yapıldığı Esra Erol'da programını izleyen milyonlarca kişi kampanyaya destek oldu. Esra Erol izleyicileri 10 dakika içerisinde 50.000 sms atarak 500.000 TL bağışta bulundu. Öte yandan canlı yayında SMS sonuçlarını değerlendiren Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, “150 yıllık köklü bir kuruluş olan Türk Kızılay tarihinde, bu kadar kısa zamanda rekor bağış” diyerek şaşkınlığını gizleyemedi.