Etli ekmek rekor denemesinde başarısız olunca ceza olarak bulaşık yıkadı

Konya'da bir sosyal medyada kanalı olan ve yarışma videoları çeken Serdar Bingöl, 42 dakikada 15 etli ekmek yeme yarışması yaptı. Yarışmaya iddiayı gerçekleştirmek üzere İbrahim Dayan isimli yarışmacı katıldı. Yarışma öncesi hazır olduğunu söyleyen İbrahim Dayan kendisi için hazırlanan etli ekmeklerden 5 tanesini 15 dakikada yedi. Daha sonra kendisi için hazırlanan diğer etliekmekleri yemeye başlayan İbrahim Dayan, etli ekmeklerden 22 dakikada 8 tanesini yiyebildi ve porsiyonların da büyük olduğunu söyleyerek pes etti. İbrahim Dayan daha sonra kendisi için belirlenen cezayı çekmek üzere restoranın bulaşık hanesine geçerek bulaşık yıkadı.