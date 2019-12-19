Evi yanan 78 yaşındaki felçli kadın sokakta kaldı

Kütahya'nın Gediz ilçesine bağlı Saruhanlar köyünde meydana gelen ev yangınında bir ev yanarak tamamen kül oldu. Gediz ilçe merkezine 14 kilometre uzaklıkta olan Saruhanlar köyünde Emine Özer'e (78) ait bir evde elektrik kontağından yangın çıktı. Yangında 2 katlı ahşap ev tamamen kül oldu. Yangın esnasında şans eseri komşusunda bulunan felçli Emine Özer, ölümden dündü.