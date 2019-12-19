Evi yanan 78 yaşındaki felçli kadın sokakta kaldı
Kütahya'nın Gediz ilçesine bağlı Saruhanlar köyünde meydana gelen ev yangınında bir ev yanarak tamamen kül oldu. Gediz ilçe merkezine 14 kilometre uzaklıkta olan Saruhanlar köyünde Emine Özer'e (78) ait bir evde elektrik kontağından yangın çıktı. Yangında 2 katlı ahşap ev tamamen kül oldu. Yangın esnasında şans eseri komşusunda bulunan felçli Emine Özer, ölümden dündü.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:52
Ankara'da 4 kişi doğalgazdan zehirlendi 19.12.2019 | 09:57
04:19
27 yıl sonra evlatlık olduğunu öğrendi, gül lekesiyle ailesini arıyor 19.12.2019 | 09:48
04:21
Düşen plakayı almak isteyen muavin canından oldu 19.12.2019 | 09:45
02:55
Ankara'da kasa yüklü tır refüje çıktı: 1 ölü 19.12.2019 | 09:50
01:09
Samsun’da öğrenci servisi devrildi: 2 ölü, 10 yaralı 19.12.2019 | 10:05
02:46
Silah ve uyuşturucu imal eden dükkana Jandarma baskını 19.12.2019 | 09:46
01:04
Meteoroloji'den gelen sis uyarısı! Bugün hava nasıl olacak? (19.12.2019) 19.12.2019 | 09:27
02:00:24
00:47
Evi yanan 78 yaşındaki felçli kadın sokakta kaldı 19.12.2019 | 09:12
00:45
02:08
Uçakta sigara içip tişört yakmaya çalışan kadın tutuklandı! 18.12.2019 | 21:15
01:15
Samsun’da öğrenci servisi devrildi: 2’si ağır, 15 öğrenci yaralı 18.12.2019 | 19:05
03:59
03:51
Kuyumcudan kolye çalma anı kamerada 18.12.2019 | 18:16
00:49
Samsun'da öğrenci servisi takla attı: Yaralılar var 18.12.2019 | 18:16
01:10
Turistler Antalya'dan vazgeçemiyor 18.12.2019 | 18:16
00:08
Yola fırlayan geyik faciaya yol açıyordu 18.12.2019 | 18:16
02:32
Samsun'da öğrenci servisi devrildi 2'si ağır, 15 yaralı! 18.12.2019 | 17:42
01:19
Diyarbakır'da yürek ısıtan anlar! Tüm simitlerini satıp yüzünü güldürdüler 18.12.2019 | 16:52