Evine hırsız girdi komşularına isyan etti
Mersin’in Erdemli ilçesinde evine hırsız giren vatandaş komşularının duyarsızlığına isyan etti. Yol kenarındaki evine giren hırsızı mutlaka bir görenin olacağını söyleyen İlyas Kil, "Komşuluk öldü mü, bu kadar mı insanlar birbirinden vazgeçti" diyerek tepki gösterdi.
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