Evinin merdivenlerini çıkarken fenalaşan öğretmen, hastanede öldü

İnegöl Hacer Salih İlkokulu 4'üncü sınıf öğretmeni İsmet Ulaş, gece yarısı eşinden ayrı yaşadığı evinin bulunduğu İnegöl ilçesi Sinanbey Mahallesi'ndeki apartmana girdi. Merdivenleri çıktığı sırada fenalaşıp, yere düştü. Ses üzerine kapılarını açan apartman sakinleri, Ulaş'ı yerde buldu. Hemen ambulans çağırdı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından kalbi durduğu belirlenen İsmet Ulaş, ilk müdahalenin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. İsmet Ulaş'ın cansız bedeni, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi üzere Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Bursa Cumhuriyet Savcılığı ise Ulaş'ın şüpheli ölümü üzerine soruşturma başlattı. Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından öğretmenin cenazesi Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderildi. 28 yıldır öğretmenlik mesleğini yapan İsmet öğretmenin cenazesi, defnedilmek üzere İstanbul'dan uçakla memleketi Malatya'ya gönderildi.

OKULUMUZUN SEVİLEN ÖĞRETMENLERİNDENDİ

Okula geldiklerinde öğretmenlerinin hayatını kaybettiğini öğrenen öğrenciler, büyük üzüntü yaşadı. Öğretmen için okul idaresi tarafından sınıfta tören düzenlendi. Öğretmen masasına İsmet öğretmenin fotoğrafı konulurken; törende öğrenciler ile veliler çok sevdikleri öğretmenleri için gözyaşı döktü. 55 yaşındaki İsmet Ulaş'ın okullarında 4 yıldır görev yaptığını belirten okul müdürü Mustafa Zengin, Okulumuzda sevilen öğretmenlerimizden olan İsmet öğretmenimizi kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Çok iyi biriydi. Ailesine başsağlığı diliyorum. O bir eğitim şehididir. Öğretmeninizin tavsiyelerini yerine getirip çok daha başarılı öğrenciler olun dedi.