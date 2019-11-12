Evinin önünden akan atık su nedeniyle komşusu tarafından dövülen kadının gözyaşları
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde komşusunun çatısından ve avlusundan gelen su nedeniyle çıkan tartışmada iki kez darp edilen kadın "Kocamdan daha bir tokat bile yemedim ama komşum ikinci kez beni dövüyor" diyerek gözyaşlarına boğuldu.
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