Evlat nöbetini bir anne daha kazandı

HDP İl Binası önünde anne-babaların evlat nöbeti sonuç vermeye devam ediyor. Daha önce çocuklarına kavuşan Hacire Akar ve Hatice Ceylan’dan sonra şimdi de Hüsniye Kaya eklendi. Ailelerin direnişi karşılık bulurken bir anne daha evladına kavuşmanın mutluluğunu yaşadı. En son gördüğünde 14 yaşında olan kızını beş senedir görmediğini belirten Kaya, “Cumhurbaşkanımızdan ve Süleyman Soylu’ dan Allah razı olsun.” dedi.

"DEVLETİMİZ OLMASAYDI KIZIMIZA KAVUŞAMAZDIK"

Yıllardır kızlarını göremeyen aile; "Uyuyamıyordum, Çok şükür kızıma kavuşacağım, beş senedir kızımı görmedim. Sesini duymadım. Günlerimiz geçmedi." dedi.

Başta Cumhurbaşkanı'na ve Süleyman Soylu' ya teşekkür eden aile; "Süleyman Soylu bizi aradı, kızın teslim oldu görebileceksin dedi. Allah onları ve devletimizi başımızdan eksik etmesin. Onlar olmasaydı biz kızımıza kavuşamazdık." dedi.

"NÖBETE DEVAM EDECEĞİM"

HDP İl Binası önünde süren eyleme katılmaya devam edeceğini söyleyen Hüsniye Kaya; "Terk etmeyeceğim, annelere destek için eyleme devam edeceğim" dedi.