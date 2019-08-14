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Evlerine 3 yılda tam 17 kez otomobil daldı

İngiltere'de keskin virajın yanında bulunan evin yatak odasına otomobil daldı. Kaza anında odada şans eseri kimsenin olmaması facianın önüne geçti.

Olay, İngiltere'nin Devon County bölgesinde meydana geldi. Virajda bulunan eve yine otomobil çarptı. 3 yılda 17'inci kez evlerine otomobil çarptığını söyleyen aile, korku içinde yaşadıklarını belirtti.

Çarpma esnasında evde sadece ailenin kızı bulunurken, aracın, ebeveynlerinin yatak odasına girdiği bildirildi. Ailesinin evde şans eseri bulunmadığını söyleyen Kathryn Munns, 'Evde olsalardı muhtemelen öleceklerdi. Ben o sırada uyuyordum, çünkü ertesi gün işim vardı. Çarpma anında çıkan sesi tarif etmem mümkün değil. Korkunçtu' dedi. Kaza sonucunda 36 yaşındaki araç sürücüsü gözaltına alınırken, yapılan muayenede sürücünün alkollü olduğu tespit edildi.

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Evlerine 3 yılda tam 17 kez otomobil daldı
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