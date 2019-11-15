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Evlerine gelen temizlikçiden şüphelenip odaya kamera koydular, hayatlarının şokunu yaşadılar

15.11.2019 | 10:31

Tuzla’da evlerine iki yıldır gelen temizlikçi kadının hırsızlık yaptığından şüphelenen karı koca, evlerine gizli kamera yerleştirince hayatlarının şokunu yaşadı. Temizlikçi kadın, evin çekmecesini karıştırıp bulduğu paraları çalarken kameraya yakalandı. Temizlikçi kadın gözaltına alınırken, hırsızlık anları kameraya saniye saniye yansıdı.

Tuzla'da yaşayan karı koca, iddiaya göre evlerine 2 yıldan beri gelen temizlikçi kadının hırsızlık yaptığına dair şüphe duymaya başladı. Karı koca bunun üzerine evin bazı yerlerine gizli kameralar yerleştirdi. Daha sonra eve gelen temizlikçi kadın, temizlik yaptığı odanın çekmecelerini açıp karıştırmaya başladı. Kendisini kaydeden kameradan habersiz olan kadın çekmecede bulduğu paraları alıp cebine koydu. Kadının ayrıca evde bulunan bir miktar ziynet eşyası ile tablet bilgisayarı da çaldığı öğrenildi. Karı kocanın durumu polise bildirmesiyle kadın gözaltına alındı.

Temizlikçi kadının çekmeceleri karıştırıp paraları çaldığı anlar kameraya saniye saniye yansıdı. Görüntülerde kadın, çekmeceleri karıştırıyor, bulduğu paraları sayıp cebine atıyor.

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