Evlilik programına talip olarak katılan şahsın hırsızlık anları kamerada

Büyükçekmece ve Küçükçekmece’de hırsızlık ve yankesicilik yapan şahıs yakalandı. Şahsın daha önce evlilik programlarından birine talip olarak katıldığı öğrenilirken, yaşanan yankesicilik ve hırsızlık olayı güvenlik kamerasına yansıdı.