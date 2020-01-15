Web TV Yaşam Evlilik programına talip olarak katılan şahsın hırsızlık anları kamerada

Evlilik programına talip olarak katılan şahsın hırsızlık anları kamerada

15.01.2020 | 15:10

Büyükçekmece ve Küçükçekmece’de hırsızlık ve yankesicilik yapan şahıs yakalandı. Şahsın daha önce evlilik programlarından birine talip olarak katıldığı öğrenilirken, yaşanan yankesicilik ve hırsızlık olayı güvenlik kamerasına yansıdı.

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