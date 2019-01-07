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Evlilik tartışmasında sevgilisini öldürdü!

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde, pizza restoranında vardiya müdürü olan Filiz Kızıldere, aynı işyerinde kurye olarak çalışan Mehmet Sönmez'i kendisiyle evlenmediği için öldürdü. Aynı silahı başına dayayıp, intihar etmek isteyen Filiz Kızıldere, polis ekiplerince 1,5 saatte ikna edilmesi sonucu teslim olurken, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Tutuklanarak cezaevine konulan Kızıldere ifadesinde, 9 ay birliktelik yaşadıklarını ve daha sonra ayrıldıklarını anlatarak, "Pizzacı da 9 ay Mehmet ile birlikte çalıştık ve sevgilisi olduk. Evlenme vaadiyle birliktelik yaşadık fakat Mehmet Sönmez beni bıraktı ve bu olayı iş çevresine yaydı. Bu sebeple İstanbul'dan aldığım tabancayı çantama koyup işe gittim. İş çıkışı ise Mehmet Sönmez ile konuşmak istediğimi söyledim. Yürürken evlilik nedeniyle tartıştık. Yanımda getirdiğim tabanca ile 3 el ateş ettim" dediği öğrenildi.

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Evlilik tartışmasında sevgilisini öldürdü!
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