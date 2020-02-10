Web TV Yaşam Faciadan dönülen yokuşta çocuklar kaymaya devam ediyor | Video

Faciadan dönülen yokuşta çocuklar kaymaya devam ediyor | Video

Faciadan dönülen yokuşta çocuklar kaymaya devam ediyor | Video
10.02.2020 | 18:12

Giresun’da dün gece kar eğlencesinde faciadan dönüldüğü yokuşta çocuklar kaymaya devam ediyor.

Olay, merkeze bağlı Teyyaredüzü Mahallesi Bahtiyar Aydın Caddesi üzerinde bulunan yokuştan kayan 3 kişinin seyir halindeki araca çarpması sonucu meydana gelmişti. Yaşanan kazada B.D. isimli genç yaralanmıştı. Yaşanan olayın ardından kepçelerle yokuşun bitişine kar kütleleri konularak önlem alınırken mahallede yaşayan çocuklar ise tehlikeli yokuştan kaymaya devam ediyor.

Kazanın görgü tanıklarından Emrah Ayhan, faciadan dönülen o anları anlattı. Ayhan, "Dün akşam gençler burada kayıyordu, kayarken bir reklam tabelasını aldılar biraz daha adrenalin yaşamak istediler her halde. O esnada aşırı hızlanınca da ana yola kadar çıktılar oradan da geçmekte olan bir araç onları geç fark etti ve kazaya neden oldu" dedi.

Gençlerin sağlık durumlarının iyi olduğunu ifade eden Ayhan, "Olaydan haberi olmayanlar gelip kayıyor ama onları bizde uyarıyoruz dikkatli olmaları hatta kaymamaları konusunda ikinci bir kazaya sebep olmamaları için" şeklinde konuştu.

Yokuştan kayanların çarptığı araç ise bir doktora ait çıktı. Olayı ve yaşananları anlatan doktor Özgür Ecevit Özcan, "Dün akşam saat 11 sıralarında bir arkadaşımla hastaneye gidiyordum yol karlıydı. Hızımız 30 kilometre civarındaydı tam o esnada sağ taraftan bir şey geldi ne olduğunu da anlayamadım daha sonra bir insan olduğunu gördüm. Sonrasında sağ sola baktım bir delikanlı yatıyor yerde hemen ilk müdahalesini yaptım şükürler olsun bir şeyi yoktu diğer çocuklara sordum sizde bir şey var mı diye ondan sonra 112 aradım" ifadelerini kullandı.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Faciadan dönülen yokuşta çocuklar kaymaya devam ediyor | Video 04:00
Faciadan dönülen yokuşta çocuklar kaymaya devam ediyor | Video 10.02.2020 | 18:12
Ağaç tünellerde kar güzelliği | Video 04:04
Ağaç tünellerde kar güzelliği | Video 10.02.2020 | 18:12
Enerji timleri yaban hayvanlarını unutmadı | Video 07:41
Enerji timleri yaban hayvanlarını unutmadı | Video 10.02.2020 | 18:12
Kars kışın en soğuk gecesini yaşadı... Termometreler eksi 27’i gösterdi | Video 02:35
Kars kışın en soğuk gecesini yaşadı... Termometreler eksi 27’i gösterdi | Video 10.02.2020 | 18:12
Marmara'da Denizi'nde tekne battı, iki kişi ölümden döndü | Video 01:00
Marmara'da Denizi'nde tekne battı, iki kişi ölümden döndü | Video 10.02.2020 | 18:12
Artvin kar fırtınası deniz üzerinden böyle geldi 00:18
Artvin kar fırtınası deniz üzerinden böyle geldi 10.02.2020 | 11:15
CHP'li belediyenin kovduğu işçi kendini yaktı | Video 00:45
CHP'li belediyenin kovduğu işçi kendini yaktı | Video 09.02.2020 | 20:50
Ordu’da kar yağışı eğlenceye dönüştü | Video 05:25
Ordu’da kar yağışı eğlenceye dönüştü | Video 09.02.2020 | 18:13
Adıyaman’da fırtına minareyi devirdi | Video 01:10
Adıyaman’da fırtına minareyi devirdi | Video 09.02.2020 | 18:13
Esenyurt'ta AVM'de ölen gençte uyuşturucu şüphesi | Video 02:23
Esenyurt'ta AVM'de ölen gençte uyuşturucu şüphesi | Video 09.02.2020 | 15:27
Hatay sınırına yoğun askeri araç sevkiyatı 00:35
Hatay sınırına yoğun askeri araç sevkiyatı 09.02.2020 | 15:23
Zırhlı aracın devrilmesi sonucu şehit düşen Uzman Onbaşı Ceyhun Taş son yolculuğuna uğurlandı | Video 01:43
Zırhlı aracın devrilmesi sonucu şehit düşen Uzman Onbaşı Ceyhun Taş son yolculuğuna uğurlandı | Video 09.02.2020 | 15:23
Fatih'te polis yankesiciyi böyle yakaladı | Video 00:29
Fatih'te polis yankesiciyi böyle yakaladı | Video 09.02.2020 | 12:56
Komşusu genç kızı döven kadın öğretmene 2 yıl hapis istemiyle dava | Video 02:36
Komşusu genç kızı döven kadın öğretmene 2 yıl hapis istemiyle dava | Video 09.02.2020 | 12:12
Çakallar kovaladı, elektrik direğine çıkıp yardım bekledi | Video 03:23
Çakallar kovaladı, elektrik direğine çıkıp yardım bekledi | Video 09.02.2020 | 10:32
Samsun'da dehşet anları kamerada... Karda kayan araçlar böyle takla attı | Video 01:04
Samsun'da dehşet anları kamerada... Karda kayan araçlar böyle takla attı | Video 09.02.2020 | 10:24
Terk eden sevgilisinin otomobilini kundakladı | Video 01:14
Terk eden sevgilisinin otomobilini kundakladı | Video 09.02.2020 | 10:05
Tamir etmek istediği telefon elinde böyle alev aldı 03:13
Tamir etmek istediği telefon elinde böyle alev aldı 08.02.2020 | 17:20
Son dakika... Türkiye'nin siber saldırılara müdahale merkezi USOM açılıyor | Video 01:33
Son dakika... Türkiye'nin siber saldırılara müdahale merkezi (USOM) açılıyor | Video 08.02.2020 | 12:47
O tip kanser vakaları neden arttı? Prof. Dr. Erdem Akbal'dan flaş kanser açıklaması 1975’den sonra... 05:54
O tip kanser vakaları neden arttı? Prof. Dr. Erdem Akbal'dan flaş kanser açıklaması "1975’den sonra..." 08.02.2020 | 11:58

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

BİZE ULAŞIN