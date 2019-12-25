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Faciayı önleyen kamyon şoförü yaralı kurtuldu

25.12.2019 | 10:03

Mersin'in Erdemli ilçesinde önüne aniden çıkan yolcu minibüsüne çarpmamak için fren yapıp direksiyonu kıran kamyon şoförü olası bir faciayı önledi. Ancak kamyon şoförü, aracının devrilmesi sonucu yaralandı. Vatandaşlar ise olay yerinden hızla kaçtığını ileri sürdükleri minibüs şoförüne kazaya sebebiyet verdiği gerekçesiyle tepki gösterdi. Edinilen bilgiye göre, kaza ilçeye bağlı Arpaçbahşiş Mahallesinde Mersin Antalya D-400 karayolu üzerinde, Mersin Antalya istikametinde meydana geldi. 33 DMM 17 plakalı kamyonun şoförü Gökhan Us (27), Yeniköy ışıklı kavşağına yaklaştığı sırada önüne aniden içerisinde yolcularında bulunduğu bir minibüs çıktı. Minibüse ve yol kenarında bekleyen öğrencilere çarpmamak için kamyon şoförü direksiyonu kırdı. Kamyon önce orta refüje çarptı ardından da devrildi.

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