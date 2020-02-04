Fatih Sultan Mehmet Köprüsü girişinde kaza: Yoğun trafik etkili oluyor | Video
TEM Otoyolu Fatih Sultan Mehmet Köprüsü girişinde yaralamalı trafik kazası meydana geldi. Kaza nedeni ile TEM otoyolu köprü girişinde trafik yoğunluğu meydana geldi. Polis ekiplerinin kazaya müdahalesi devam ediyor.
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