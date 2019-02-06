Fatih Terim, babası Talat Terim'in hayatını kaybettiğini hastaneye geldi

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, babası Talat Terim'in hayatını kaybettiği hastaneye geldi. Fatih Terim, Galasataray Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak ile beraber hastaneye geldi. Terim burada Acıbadem Adana Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Bülent Soyupak ile görüştükten sonra yakınlarının yanına geçti. Terim’in babası Talat Terim’in, bir süredir genel durum bozukluğu sebebiyle sağlığı takibe alınmış ve tedavi gördüğü yoğun bakım ünitesinde sabah saatlerinde hayatını kaybetti. Öte yandan Galatasaraylı taraftarlar da Fatih Terim'e destek vermek için sabah saatlerinden bu yana hastane önünde bekledi.