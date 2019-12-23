Fatih’de alev alev yanan ahşap binanın çökme anı kamerada
Fatih’te alev alev yanan ahşap binanın çökme anı ve yaşanan panik anları saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı.Fatih Hoca Gıyasettin Mahallesi Saatçi Sadi Sokak üzerinde bulunan 3 katlı bir ahşap evdeki sobadan çıkan yangın kısa sürede binayı sardı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı. İtfaiye ekiplerinin çalışması sırasında binanın bir kısmında çökme yaşandı. Yaşanan korku dolu anlar ve binanın çökme anı saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, binanın alev alev yandığı ve çöktüğü görülüyor. Vatandaşların panik yaşadığı görülüyor.
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