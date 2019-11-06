Web TV Yaşam Fatih’te bir evde 4 kişinin cesedi bulundu

Fatih’te bir evde 4 kişinin cesedi bulundu

06.11.2019 | 02:07

Fatih’te komşularının ihbarı üzerine eve gelen polisler, bir evde 4 kişinin cesedine ulaştı. Polisin incelemeleri sürüyor.

Olay, akşam saatlerinde Fatih Molla Gürani Mahallesi Oğuzhan Caddesindeki bir evde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, ev sakinlerine ulaşamayan komşuları şüphelenerek polisi arayıp durumu bildirdi. Olay yerine gelerek çilingir yardımıyla eve giren polis ekipleri, ev sakini 4 kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Ekipler yoğun koku nedeniyle AFAD KBRN ekiplerinden yardım istedi. Ekiplerin olayla ilgili çalışmaları sürüyor.

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