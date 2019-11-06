Fatih’te bir evde 4 kişinin cesedi bulundu
Fatih’te komşularından haber alamayan bina sakinleri, polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, kapının önünde üzerinde ‘Dikkat siyanür var, polisi arayın, içeri girmeyin’ yazılı not bulurken içerde ise 2'si kadın 4 kardeşin cesedi ile karşılaştı. Yapılan incelemenin ardından cesetler Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.
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