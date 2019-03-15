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Fatih'te maskeli hırsızlara alarm engeli...İş yerine giren soyguncular güvenlik kamerasında

Fatih’te bir işyerine cam kapıyı kırarak giren maskeli hırsızlar alarmın çalması üzerine olay yerinden kaçtı. Hırsızların iş yerinin camını kırarak içeri girdikleri ve alarmın çalması üzerine kaçtıkları anlar güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

Olay, saat 04.15 sularında Fatih Azimkar Sokak'taki bir iş yerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, maskeli 4 hırsız iş yerinin bulunduğu sokağı arabayla gezerek kolaçan etti. Kimsenin olmadığından emin olan hırsızlar giyim mağazasının bodrum katının cam kapısını kırarak içeri girdi. Kapıyı kırdıktan sonra iş yerinin kasasını ve çekmecelerini karıştıran hırsızlar, alarmın çalması ve üst kattan otel çalışanlarının durumu fark etmesi üzerine geldikleri araca binerek olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, iş yerinde delil ve güvenlik kamerası çalışması yaptı.
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Fatih'te maskeli hırsızlara alarm engeli...İş yerine giren soyguncular güvenlik kamerasında
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