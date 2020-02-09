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Fatih'te polis yankesiciyi böyle yakaladı | Video

Fatih'te polis yankesiciyi böyle yakaladı | Video
09.02.2020 | 12:56

Fatih'te şüphelendikleri kişileri takip eden polis, şüphelilerin bir kadının cebinden yankesicilik yöntemiyle telefonunu çaldığını görünce, şüphelileri suçüstü yakaladı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

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