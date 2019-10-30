Fatih'teki İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesi'nin ambulansı çalındı!

İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne ait ambulans gece geç saatlerde hastanenin içinde kimliği belirsiz kişi veya kişilerce çalındı! Çapa'da gerçekleşen olay sonrasında emniyet ekipleri çalınan ambulansı yakalamak için araştırma başlattı. Çalınan ambulansın plakasının 34 VZ 6202 olduğu belirlendi.