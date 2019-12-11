FETÖ’nün gaybubet evlerinden 22 firari çıktı

Fetullahçı Terör Örgütü üyesi ve yöneticisi olma suçundan haklarında yakalama kararı bulunan 33 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Ekipler, örgüt üyelerinin saklandıkları gaybubet evine operasyon düzenledi. Operasyonda 22 şüpheli yakalanırken adreslerde yapılan aramalarda yaklaşık 350 bin lira değerinde para ve ziynet ele geçirildi.