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Fırtına nedeniyle pisti pas geçen uçakta panik anları kamerada

24.12.2019 | 15:49

Ordu'daki fırtına, yaşamı olumsuz etkiledi. İstanbul'dan Ordu'ya gelen ve 2 kez pas geçtiği piste güçlükle inebilen uçakta ise korku dolu anlar yaşandı. O anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

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