Fırtına nedeniyle pisti pas geçen uçakta panik anları kamerada
Ordu'daki fırtına, yaşamı olumsuz etkiledi. İstanbul'dan Ordu'ya gelen ve 2 kez pas geçtiği piste güçlükle inebilen uçakta ise korku dolu anlar yaşandı. O anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.
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