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Fırtınanın biriktirdiği atıklar ada görüntüsü aldı

Antalya’da şiddetli yağış ve hortum sonrası dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili’nde ilginç görüntüler oluştu. İçerisinde çoğunluğu dağlardan inen odun parçalarının olduğu küme görüntüsünü görenler, o anları cep telefonlarıyla kaydettiler.

Antalya'da 2 gün önce başlayan sağanak yağış ve fırtına etkisini sürdürmeye devam ediyor. İlçelerden sonra kent merkezinde de dün ve bugün etkili olan fırtına, sabah saatlerinde hortuma neden oldu. Kentin genelinde aşırı yağış ve saatte 130 km'yi bulan fırtına sonrası, dünyaca ünlü Konyaaltı Sahilinde oluşan görüntü ise, görenleri şaşırttı.

Fırtına sonrası denizde oluşan ve içerisinde plastik, odun ile tahta parçalarının yer aldığı dev kümeleşmeyi gören vatandaşlar bu anları cep telefonuyla kaydetti.

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Fırtınanın biriktirdiği atıklar ada görüntüsü aldı
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