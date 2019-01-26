Fırtınanın biriktirdiği atıklar ada görüntüsü aldı

Antalya'da 2 gün önce başlayan sağanak yağış ve fırtına etkisini sürdürmeye devam ediyor. İlçelerden sonra kent merkezinde de dün ve bugün etkili olan fırtına, sabah saatlerinde hortuma neden oldu. Kentin genelinde aşırı yağış ve saatte 130 km'yi bulan fırtına sonrası, dünyaca ünlü Konyaaltı Sahilinde oluşan görüntü ise, görenleri şaşırttı.

Fırtına sonrası denizde oluşan ve içerisinde plastik, odun ile tahta parçalarının yer aldığı dev kümeleşmeyi gören vatandaşlar bu anları cep telefonuyla kaydetti.