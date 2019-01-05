Foseptik çukuruna düşen köpek kurtarıldı

Ağır kış şartlarının gelmesiyle birlikte hayvanların yaşam alanlarına yem bırakan ve birçok sokak hayvanını kurtaran belediye ekipleri, bu defa ise çukura düşen bir köpeği sağ kurtarmayı başardı. Merzan Mahallesi'nde bulunan Sosyal Bilimler Lisesinin 5 metre derinliğindeki foseptik çukuruna düşen başıboş sokak köpeğinin sesini duyan vatandaşlar, kurtarma çalışmaları başlattı.

Ancak köpeği bir türlü kurtaramayan ekipler, Hakkari Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ile belediye itfaiye ekibine haber verdi. Hemen olay yerine gelen ekipler, foseptik çukuruna iple inerek köpeği kurtarma çalışması başlattı. Uzun uğraşların ardından köpek yara almadan kurtarıldı. Yapılan ilk tedavisin ardından karnı duyurulan köpek, yaşam alanına geri bırakıldı.