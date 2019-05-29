Freni boşalan halk otobüsü binaya çarptı...Kaza anı kamerada

Alınan bilgiye göre, Sincan ilçesi Tandoğan Mahallesi Buhara Caddesi Katmer Sokak kesişiminde park halindeki 06 BIR 544 plakalı özel halk otobüsü, freni boşalınca yokuş aşağı hareket etti. Otobüs, önüne çıkan iki otomobile çarptıktan sonra bir binanın bahçe korkuluklarını kırarak bahçeye girdi.

Görgü şahitleri, bina önündeki çam ağacının faciayı önlediğini söylediler. Sokakta kimsenin bulunmamasının can kaybını önlediğini dile getiren vatandaşlar, otobüslerin bekleme noktaları konusunda yetkilileri uyardılar.

Yaşanan kaza anı ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Çocuklu bir annenin son anda otobüsün önünden geçtiği görüldü.