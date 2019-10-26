Freni boşalan iş makinesi restorana çarptı!
Bursa'da akılalmaz olay! Freni boşalan iş makinesi dehşet saçtı. İş makinesi, elektrik direği ve iki otomobile çarptıktan sonra restorana çarparak durabildi.
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