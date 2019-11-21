Gamze Öğretmen, köy okulunun hem 'Külkedisi' hem de 'Pamuk Prensesi'

Ağrı'nın Tutak ilçesine bağlı Sincan Köyü İlkokulunda hem müdür yetkili hem de öğretmen olarak görev yapan Gamze Çal, okulun temizliğini yapıp soba yakarak öğrencilerinin sıcak bir ortamda eğitim almasını sağlıyor.

İlk görev yeri olan Tutak ilçesine 8 kilometre uzaklıktaki Sincan Köyü İlkokulunun tek öğretmeni 26 yaşındaki Gamze Çal, Denizli'den geçen yıl geldiği Ağrı'da çetin kış şartlarına ve yaşadığı zorluklara rağmen özveriyle mesleğini sürdürüyor.

Tek derslikli 12 mevcutlu birleştirilmiş sınıfta öğrencilerini geleceğe hazırlamak adına yaptığı çalışmaları köylüler tarafından da takdir toplayan öğretmen Çal, kısa sürede hem öğrencilerle hem de aileleriyle gönül bağı kurdu.

Öğrencilerinin kış mevsiminde üşümemesi ve sıcak bir derslikte eğitim görmesi için soba yakmayı öğrenen Çal, tek başına görev yaptığı okulun temizliğini de tek başına yapıyor.

Her sabah öğrencilerinden önce okula gelerek ilk iş olarak okulu temizleyip odunluktan kömür taşıyan ve derslikteki sobayı yakan Çal, daha sonra ilk göz ağrısı öğrencilerini kapıda karşılıyor.

Sobanın etrafında çember oluşturduğu öğrencilerine okuduğu "Külkedisi" ve "Pamuk Prenses" gibi masallarda adeta kendisini ve öğrencilerini bulan fedakar öğretmen, yakından ilgilendiği öğrencilerinin okuma azmini daha da güçlendiriyor.

Okulun tüm sorumluluğunu üstlenen Çal, öğrencileriyle zaman zaman türküler söyleyip, güneşli ve sıcak havalarda çıkardığı okul bahçesinde oyunlar oynayarak eğitimi daha eğlenceli hale getiriyor.