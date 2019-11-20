Gasptan tutuklandı kameralara gülerek "iyi olur" dedi

Erzurum'da bir genci 2 gün işkence ettikten sonra Palandöken Dağı'na götürerek ayağından vuran ve banka kartlarıyla saat ile cep telefonunu gasp eden 2 kişi tutuklandı. Adliyeden çıkarılan zanlılardan Berat Polat (22) gülümseyerek kameralara, "İyi olur, kötü günlere biz alışığız" dedi.