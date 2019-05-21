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Gaziantep'te gençlerin paten terörü

Gaziantep'te şehri turlayan gençlerin ayaklarındaki patenlerle adeta terör estirdi. Tehlikeli bir şekilde kentin cadde ve sokaklarında yol alan gençler, zaman zaman ise seyir eden trafikte tehlikeli bir şekilde dans etti.

Gaziantep'in tarihi ve turistik yerlerini patenle gezmek isteyen bir grup gencin, yaptıkları şovlar yürekleri ağza getirdi. Kentte bulunan bisiklet yoluna rağmen araçların seyir ettiği karayolunu ve yayaların yer aldığı kaldırımları tercih eden gençler, kimi zaman ise park ve bahçelere de girerek, yürekleri ağza getirdi. Kimi zaman ise akan trafikte kimi zaman ise boş yollarda patenleri ile dans eden gençler, hem kendilerini hem de çevredeki insanların hayatını tehlikeye attı. Çevredeki araç ve yayaların şaşkın bakışları arasında tehlikeli bir şekilde yolculuklarını sürdüren gençler o anları ise kafaya takılan aksiyon kameraları ile görüntüledi.

Sosyal medyada da görüntüleri paylaşan gençler, gün boyu kayıt altın aldıkları şehir turu görüntüleri sosyal medya kullanıcılarından kimi zaman olumlu, kimi zaman ise olumsuz tepki aldı.

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Gaziantep'te gençlerin paten terörü
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