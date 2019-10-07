Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Gaziantep'te trafik kazası 1 ölü, 14 yaralı

Gaziantep-Kilis karayolunda sabahın erken saatlerinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 14 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre kaza Gaziantep-Kilis yolu Zeytinli kavşağı yakınlarında 07.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre Ahmet Ç. idaresindeki kamyonet direksiyon hakimiyeti kaybolunca savrularak devrildi. Yaşanan kaza sonucu sürücü Ahmet Ç. ile kamyonette bulunan 14 kişi yaralandı. Yaralılar çevredeki vatandaşların ihbarı ile olay yerine intikal eden sağlık görevlileri tarafından Gaziantep'teki hastanelere kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan sürücü Ahmet Ç. yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Ahmet Ç.'nin cenazesi Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsi işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
EN ÇOK İZLENEN VİDEOLAR
  • BUGÜN
  • BU HAFTA
  • BU AY
  • HER ZAMAN
Sabah TV
;
ARKADAŞINA GÖNDER
Gaziantep'te trafik kazası 1 ölü, 14 yaralı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına " ; " koyunuz
BİZE ULAŞIN