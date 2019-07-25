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Gece bekçisi yaralı Suriyelinin kanamasını atleti ile durdurdu

Sivas’ta bir gece bekçisi, yaralı bir Suriyelinin kanını durdurmak için kendi üzerinden çıkarttığı atletini kullandı.

Edinilen bilgiye göre, Sivas'ta Mehmetpaşa Mahallesinde iki grup arasında çıkan tartışmada Suriye uyruklu bir genç aldığı bıçak darbeleri ile yaralandı. Yaralı gence ilk müdahale olay yerine giden gece bekçileri tarafından yapıldı. Bir bekçi kendi üzerinden çıkarttığı atletini yaraya basarak kanamayı durdurmaya çalıştı. Bu anlara tanık olan bir vatandaş, izleyenlerin taktir ettiği davranışı cep telefonu ile kaydederek, Büyük Sivas Haber Gazetesi'ne ait Whatsapp ihbar hattı ile paylaştı. Sitede yayınlanan video okurların beğenisini topladı.

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Gece bekçisi yaralı Suriyelinin kanamasını atleti ile durdurdu
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