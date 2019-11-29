Gece lambası içinde uyuşturucu, kum torbası içinde hassas terazi

Antalya'nın Manavgat ilçesinde gece lambasının içerisine gizlenmiş 162 gr. metafentamin uyuştucu maddesi, boksörlerin kullandığı kum torbasının içerisine gizlenmiş hassas terazi ve 1 Adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre Antalya il jandarma komutanlığı tarafından yapılan istihbari çalışma neticesinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı yönünde duyum alınan Şaban S. isimli şahsın kullandığı 07 LIF 36 plakali araç Çayyazı Mahallesinde yapılan fiziki takip neticesinde yakalandı. Araçta ve şahsın üzerinde yapılan aramada 20 gram Kubar Esrar uyuşturucu maddesi ele geçirildi. Şahsın işyeri olan oto yıkama dükkanında yapılan aramada gece lambasının içerisine gizlenmiş 162 gr. metafentamin uyuştucu maddesi, boksörlerin kullandığı kum torbasının içerisine gizlenmiş hassas terazi ve 1 Adet ruhsatsız av tüfeği bulundu.

Şüpheli Şaban S. hakkında uyuşturucu madde imal ve ticareti ve 2521 SKM. suçundan işlem yapılmak üzere gözaltına alındı..