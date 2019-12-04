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Genç balerin evinin önünde katledildi

04.12.2019 | 09:49

Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi öğrencisi 20 yaşındaki balerin Ceren Özdemir, bale dersi dönüşü evine girerken bıçaklı saldırıya uğradı. Saldırgan kaçtı, hastaneye kaldırılan Özdemir kurtarılamadı.

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