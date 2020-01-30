Genç Helin'in hayatını kaybettiği kaza, güvenlik kamerasında | Video

Antalya'nın Serik ilçesinde genç kızın yaşamını yitirmesine neden olan trafik kazası güvenlik kameralarına yansıdı. Otomobilde bulunan 20 yaşındaki Helin Tepeli, olay yerinde hayatını kaybetti.

27 ocak gecesi 01.30 sıralarında Belek Mahallesi Cumhuriyet caddesinde meydana gelen kazada, sürüş hakimiyetini kaybeden Hasan Durmaz'ın kullandığı 07 LDV 52 plakalı otomobil, kayarak ilerleyip kaldırıma vurduktan sonra takla atarak yine kaldırıma aydınlatma direğine çarparak durabildi.

Otomobilde bulunan 20 yaşındaki Helin Tepeli, olay yerinde hayatını kaybetti. Hafif yaralanan Durmaz ise yapılan müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Tepeli'nin cenazesi uçakla memleketi İzmir'e gönderildi.

Kaza anıysa güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, aracın kayarak gelip kaldırıma çarptıktan sonra takla atışı ve aydınlatma direğine çarpışı yer alıyor.