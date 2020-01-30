Web TV Yaşam Genç Helin'in hayatını kaybettiği kaza, güvenlik kamerasında | Video

Genç Helin'in hayatını kaybettiği kaza, güvenlik kamerasında | Video

Genç Helin'in hayatını kaybettiği kaza, güvenlik kamerasında | Video
30.01.2020 | 18:04

Antalya'nın Serik ilçesinde genç kızın yaşamını yitirmesine neden olan trafik kazası güvenlik kameralarına yansıdı. Otomobilde bulunan 20 yaşındaki Helin Tepeli, olay yerinde hayatını kaybetti.

27 ocak gecesi 01.30 sıralarında Belek Mahallesi Cumhuriyet caddesinde meydana gelen kazada, sürüş hakimiyetini kaybeden Hasan Durmaz'ın kullandığı 07 LDV 52 plakalı otomobil, kayarak ilerleyip kaldırıma vurduktan sonra takla atarak yine kaldırıma aydınlatma direğine çarparak durabildi.
Otomobilde bulunan 20 yaşındaki Helin Tepeli, olay yerinde hayatını kaybetti. Hafif yaralanan Durmaz ise yapılan müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Tepeli'nin cenazesi uçakla memleketi İzmir'e gönderildi.

Kaza anıysa güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, aracın kayarak gelip kaldırıma çarptıktan sonra takla atışı ve aydınlatma direğine çarpışı yer alıyor.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Oyun meraklılarının heyecanlı anları renkli görüntüler oluşturdu 05:55
Oyun meraklılarının heyecanlı anları renkli görüntüler oluşturdu 30.01.2020 | 18:04
Tramvay yolunda feci kaza kamerada | Video 02:44
Tramvay yolunda feci kaza kamerada | Video 30.01.2020 | 18:01
Genç Helin'in hayatını kaybettiği kaza, güvenlik kamerasında | Video 01:26
Genç Helin'in hayatını kaybettiği kaza, güvenlik kamerasında | Video 30.01.2020 | 18:04
Antalya'da lise öğrencisi genç kıza kapkaç şoku kamerada! 02:25
Antalya'da lise öğrencisi genç kıza kapkaç şoku kamerada! 30.01.2020 | 16:53
Ünlü pop şarkıcısı İrem Derici'den sahnede skandal küfür! 00:31
Ünlü pop şarkıcısı İrem Derici'den sahnede skandal küfür! 30.01.2020 | 16:14
Depremden etkilenen Malatya'da bir bahçeden kaynak suyu çıktı 00:59
Depremden etkilenen Malatya'da bir bahçeden kaynak suyu çıktı 30.01.2020 | 15:50
Türkiye'den koronavirüs salgının kalbi Çin'e 'Koca Yusuf' operasyonu 16:16
Türkiye'den koronavirüs salgının kalbi Çin'e 'Koca Yusuf' operasyonu 30.01.2020 | 12:22
Meteoroloji'den 30 Ocak 2020 Perşembe günü için hava durumu tahmini 01:30
Meteoroloji'den 30 Ocak 2020 Perşembe günü için hava durumu tahmini 30.01.2020 | 10:51
İsrail güçleri, Batı Şeria'da 41 Filistinli'yi yaraladı 04:43
İsrail güçleri, Batı Şeria'da 41 Filistinli'yi yaraladı 30.01.2020 | 09:40
Bıçaklı şahsın polise saldırdığı anlar kamerada 01:56
Bıçaklı şahsın polise saldırdığı anlar kamerada 30.01.2020 | 09:39
Enkaz altından çıkartılan gencin annesi, özel harekatçının ellerini öptü 05:59
Enkaz altından çıkartılan gencin annesi, özel harekatçının ellerini öptü 29.01.2020 | 17:58
Türk Kızılayı’na deprem bölgesi için yardım yağdı 07:01
Türk Kızılayı’na deprem bölgesi için yardım yağdı 29.01.2020 | 17:57
Piyanonun yıldızları Bursa'da 05:24
Piyanonun yıldızları Bursa'da 29.01.2020 | 17:58
Sırtındaki monta kadar depremzedelere gönderen kadının unuttuğu para Malatya'dan geri döndü 05:10
Sırtındaki monta kadar depremzedelere gönderen kadının unuttuğu para Malatya'dan geri döndü 29.01.2020 | 17:57
İp attım ucu kaldı şarkısının derleyicisi hayatını kaybetti 03:49
"İp attım ucu kaldı" şarkısının derleyicisi hayatını kaybetti 29.01.2020 | 17:57
Kendi küçük yüreği büyük...İlkokul öğrencisi Hasan kumbarasını depremzedeler için bağışladı 03:52
Kendi küçük yüreği büyük...İlkokul öğrencisi Hasan kumbarasını depremzedeler için bağışladı 29.01.2020 | 17:58
Kahvehanecinin kumar oyununu polis bozdu 00:58
Kahvehanecinin kumar oyununu polis bozdu 29.01.2020 | 17:58
Elazığ'da deprem bölgesinde duygulandıran görüntü! Namazı böyle kıldılar... 00:45
Elazığ'da deprem bölgesinde duygulandıran görüntü! Namazı böyle kıldılar... 29.01.2020 | 16:35
Antalya'da bilinçsiz sürücünün yaptıkları kameraya yansıdı 00:41
Antalya'da bilinçsiz sürücünün yaptıkları kameraya yansıdı 29.01.2020 | 15:44
Elazığ'da kimliği belirsiz bir hayırsever, depremzedelerin market borcunu ödedi 07:46
Elazığ'da kimliği belirsiz bir hayırsever, depremzedelerin market borcunu ödedi 29.01.2020 | 15:24

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

BİZE ULAŞIN