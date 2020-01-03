Genç kadının arabasını kundaklayan şahıs kamerada

Ümraniye’de yaşayan Emel Ün, yeni aldığı arabasının bir gece kundaklanması ile neye uğradığını şaşırdı. Kısa süre önce arabasını aldığını söyleyen Ün, otomobilinin borçlarının yüzünden kundaklandığını iddia etti. Şahsın aracı kundakladığı anlar güvenlik kamerasına anbean yansıdı.