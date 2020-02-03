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Genç kadının feci ölümünde 4 gözaltı | Video

Genç kadının feci ölümünde 4 gözaltı | Video
03.02.2020 | 18:13

Adana'da yol kenarında parçanmış halde cesedi bulunan kadının ölümüyle ilgili gözaltına alınan 4 kişi adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, 1 Şubat günü meydana gelen olayda, Konya'dan Ceyhan'a gelen Mehtap Ateş, duygusal yakınlık beslediği iddia edilen Murat A. ile buluşup gezmek için otomobille Adana'ya gitmek için yola çıktı. Saat 06.00 sıralarında Mehtap Ateş, tuvalet ihtiyacının olduğunu söyleyip, arkadaşından otomobili durdurmasını istedi. D-400 karayolunda araçtan inip uzaklaşan Ateş geri dönmeyince Murat A. genç kadını aramaya başladı. Murat A., Çakaldere mevkisinde yolda ceset parçaları olduğunu fark etti. Kıyafetinden cesedin arkadaşı Ateş'e ait olduğunu anlayan Murat A., durumu polise bildirdi.

İncelemenin ardından Mehtap Ateş'in parçalanmış cesedi hastane morguna kaldırıldı. Ateş'in cenazesi yakınları tarafından alınıp Konya'da toprağa verildi.

Polis yaptığı çalışmada genç kadına önce Hasan Ö. yönetimindeki aracın çarptığını, daha sonra ise transit yol olduğu için arkadan gelen araçların cesedin üzerinden geçtiğini saptadı.
Polis, genç kadının ölümüyle ilgili Murat A. İsmet D., Hasan Ö. ve Yener C. gözaltına aldı.
Emniyette sorgulamaları tamamlanan 4 kişi adliyeye sevk edildi.

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