Genç kızın cep telefonunu çaldı, o anlar kameraya böyle yansıdı
Adana'da yankesicilik yöntemi ile bir genç kızın telefonunu çantasının cebinden bir saniyede çaldığı öne sürülen zanlı, güvenlik kamerasından tespit edilerek yakalandı.
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