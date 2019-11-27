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Gençler belediyenin imkanlarıyla üniversiteye hazırlanıyor

27.11.2019 | 16:33

Denizli Büyükşehir Belediyesi Sosyal Etkinlik Merkezleri'nde üniversite sınavlarına hazırlanan gençler hayallerine kavuşmak için sıkı bir disiplinle çalışıyor.

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