Gençlerin selfie çekmek uğruna merdivenlerden düştüğü anlar kamerada
Beyoğlu’nda tarihi Galata Kulesi’ne doğru selfie çekmek için basamaklı merdivenlerin üzerine çıkan 2 genç dengesini kaybedip düştü. Gençlerin düşme anı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.
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