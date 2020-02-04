Geometri dersini müzikle sevdiriyor | Video
Samsun’da bir öğretmen geometri dersini müzikle anlatarak öğrencilere sevdiriyor, erik dalı ve fidayda eşliğinde formülleri akıllara kazıyor. Samsun’da özel bir lisede çalışan öğretmen Nurtaç Kozak, geometriyi müzikle ve yaptığı jest ve mimik hareketleri ile anlatarak dersini keyifli hale getirmeyi başarıyor. Derse başlarken öğrencilerin dikkatini çekmek ve ilgilerini dersin üzerine yoğunlaştırmak için farklı bir yöntem kullanan Nurtaç Hoca, kendi geliştirdiği bu yolla akılda kalması zor olan formülleri bile öğrenciler için kolay hale getiriyor.
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