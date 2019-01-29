Gezginler, Van Gölü Ekspresi ile mutluluk getirdi

Çeşitli kamp ve gezi aktiviteleri yapan 'InterTurkey' üyesi gezgin gençler, bu kez sırt çantalarında Vanlı çocuklar için oyuncak taşıdı. Yurtiçi ve yurtdışı seyahat paylaşım grubu olan InterTurkey, 'Gönül Treni' temalı sosyal sorumluluk projesi kapsamında örnek bir etkinliğe imza attı. Etkinlik çerçevesinde Türkiye'nin dört bir yanından otostop çekerek Ankara'da buluşan 195 gezgin, Van Gölü Ekspresi ile 36 saatlik yola çıktı. Çocukların yüzünü güldürmek için çıktıkları yolda Van'a ulaşan gençler, gece ise hiç uyumadan toplanan oyuncak, kırtasiye ve kıyafetleri paketledi.

Ardından sabah saatlerinde organize olan gençler, toplanan yardım malzemelerini elbirliğiyle araçlara yükledi. Gezgin gençler, kısa bir yolculuğun ardından yardımları minik çocuklarla buluşturdu.

İHA muhabirine konuşan InterTurkey Grup Admini Bilal Özdemir, çocukları mutlu etmek için yaklaşık 36 saatlik yoldan geldiklerini ve 48 saat uykusuz kaldıklarını belirtti. InterTurkey'in Türkiye'nin en büyük sosyal medya sayfalarından bir tanesi olduğunu ifade eden Özdemir, "Temel amacımız kamp ve festivallerdir. Ancak 7 yıllık zaman zarfı içerisinde faaliyetlerimize birçok sosyal sorumluluk projelerini de ekledik. 'Gönül Treni 2" projesi kapsamında Türkiye'nin farklı yerlerinden 195 gezginle Ankara'da buluştuk. Ardından 36 saatte Van'a geldik" dedi.



"ÇIKARIMIZ, ÇOCUKLARIN YÜZÜNDEKİ TEBESSÜMDÜR"

Hiçbir çıkar gözetmeksizin sadece çocukların yüzünü güldürmeyi amaçladıklarına dikkat çeken Özdemir, "InterTurkey olarak yola çıkarken en büyük hedeflerimizden bir tanesi olarak ulaşabildiğimiz çocuklara mutluluk götürmek istedik. Bize 'çıkarınız var mı' dediklerinde, 'evet çıkarımız var' dedik. Çıkarımız olan tek şey ise çocukların yüzündeki tebessümlerdir" diye konuştu.



"VAN İÇİN SEFERBER OLDUK"

İstanbul'dan Ankara'ya otostopla geldiklerini ifade eden gönüllü İrem Şekerci ise "Son iki aydır yoğun olarak çalışmaktayız. Ailelerimiz, arkadaşlarımız ve komşularımızla Van için seferber olduk. Öğrenci arkadaşlarımız harçlıklarından, komşularımız bir tanesini kendi çocuğu için alırken bir tane de Van için kıyafet aldı. Van'a geliyoruz dedik ve geldik. Çocukların yüzündeki tebessüm bizi inanılmaz derecede mutlu etti. Böyle bir coşku ve karşılama beklemiyorduk. Bu bize müthiş bir hediye oldu" şeklinde konuştu.



"KAMP ÇANTAMIZDA UMUT VAR"

Daha önceleri yola çıkarken sırt çantalarında ton balıklar, konserveler ve pastaların olduğunu dile getiren Şekerci, bu kez ise sırt çantalarında oyuncaklar, kırtasiye malzemeleri ve kıyafetlerin olduğuna dikkat çekerek, "Kamp çantamızda umut var" ifadelerini kullandı.

Çocukların yüzünü güldürmek amacıyla İstanbul'dan Van'a geldiğini dile getiren Melisa isimli bir diğer gezgin de, çocuklarla birlikte çok duygu dolu anlar yaşadığını söyledi.



"ÖĞRENCİLERİMİZİN YÜZLERİ GÜL GİBİ AÇTI"

32 yıllık eğitimci olarak birçok etkinliğe katıldığını, ancak bu şekilde güzel bir etkinliğe hiç rastlamadığını söyleyen Karpuzalan İlkokulu Müdürü Mahsun Acar ise "Burada öğrencilerimizin yüzleri gül gibi açıldı ve çok mutlu oldular" dedi.