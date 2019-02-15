Giresun'da meydana gelen kaza aksiyon sahnelerini aratmadı

Giresun’da dün gece meydana gelen feci kaza güvenlik kameralarına yansıdı. Kazada iki kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, Karadeniz Sahil Yolu Trabzon istikametinden Giresun istikametine gitmekte olan Demet Yılmaz’ın kullandığı otomobil Görele ilçesine bağlı Çavuşlu Beldesi kavşağından geçtiği sırada Yılmaz’ın direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı. Havada 2 takla attıktan sonra park halindeki tomruk yüklü kamyona çarparak duran otomobilden sürücü Demet Yılmaz ve yanındaki Sedat Kavcı yaralı olarak çıktı. Sağlık durumları iyi olan yaralılar hastaneye kaldırılırken kaza anı anbean güvenlik kameralarına yansıdı.