Giresun'da yürekleri yakan olay... Yangında ölen baba ve oğlunun cesetleri el ele bulundu!
Giresun’un Yağlıdere ilçesine bağlı Üçtepeler beldesinde dün gece meydana gelen yangında baba ve oğlu hayatını kaybetti.Dün gece etkili olan şiddetli fırtına sonucu yarı ahşap olan eve yıldırım düştü. Yıldırım düşmesi sonucu yangının başladığı evde alevler kısa sürede etrafı sardı. Yapılan ilk müdahalede 95 yaşındaki baba Ahmet Çil ile 60 yaşındaki engelli oğlu Osman Çil'in cansız bedenlerine ulaşıldı. Olayda hayatını kaybeden baba ve oğlunun cesetleri oda içerisinde bir birinin elini tutmuş halde bulunduğu öğrenildi. Çıkan yangınla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.
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