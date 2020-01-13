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Göle serilen ağlar buz tuttu, balıkçıların mesaisi zorlaştı

13.01.2020 | 18:19

Türkiye’nin en büyük tatlı su gölü olan Beyşehir Gölü kıyılarının yer yer buzlanması, balıkçılık faaliyetlerini olumsuz etkiledi. Kıyılarda buz tabakası arasında kalan teknelerini, buzları sopalarla kırarak açıklara gidebilen balıkçılar, serdikleri ağların da buzlarla kaplanması neticesinde zor anlar yaşadı.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, göle serilen ağlar buz tutunca balıkçıların da av mesaisi zorlaştı. Açıklarda serdikleri ağları buzlarıyla birlikte teknelerine toplamak zorunda kalan balıkçılar, ağ göz aralığına vuran balıkları ise ayıklamakta güçlük yaşadı. Buzlu ağlarla ağırlaşan yükü kıyıya getirmekte zorlanan balıkçılar, burada balıkları ağlardan uzun uğraşların arasında ayıklayarak kasalara doldurdu.

Balıkçı Emin Gültekinci, emekli olunca gölde 7-8 yıl ara verdiği balıkçılığa yeniden başladığını belirterek, "Emekli olunca şimdi harçlık çıkarmak için bu işi yapıyorum. Şu anda gölde Çin sazanından başka balık da görünmüyor. Göl artık geçim kaynağı olmaktan çıktı ama işte mecburiyetten gidiyoruz. Kıyılar buz tutmaya başlayınca işimiz zorlaştı. Hem teknemizi kıyıda hareket ettirip açıklara ilerleyebilmek, hem de göle serdiğimiz ağları toplayabilmek ve gözlerine takılan balıkları toplayabilmek için sürekli buzları kırarak bu işi yapabiliyoruz. Ağlar da buzla kaplanınca ya yırtılıyor, ya yıpranıyor ve zarar görüyor. Bugünler o yüzden bizim için sıkıntılı ve zor günler" şeklinde konuştu.

Eşiyle birlikte balıkçılık yapan Talip Kabakçılar da, gölde sazan ve levreğin popülasyonunun azalması dolayısıyla tüm avcıların bu günlerde Çin sazanı avı için tatlı sulara ağ sermeye başladığını dile getirdi. Aşırı soğuklar nedeniyle özellikle sabah saatlerinde kıyıya geldiklerinde kıyı kesimlerin buzla kaplandığını gördüklerini söyleyen Kabakçılar, "Eşimle birlikte balıkçılık yapıyorum. O da bu mesleğe yeni başladı. Sabah kıyıya geldiğimizde suların donması nedeniyle buzları sopalarla kırarak, teknelerimizi hareket ettirip, açıklara gidebiliyoruz" dedi. Açıklarda da serdikleri ağların buzlar arasında kaldığını gördüklerini anlatan Kabakçılar, "Buzlarıyla birlikte teknemize topladığımız ağlara takılan balıkları kıyıya geldiğimizde kasalara toplamak için güçlük yaşıyoruz. Buzla kaplı ağların üzerine vurarak balıkları ayırıp kasalara alıyoruz. Ardından çuvallara doldurarak alıcılara satıyoruz. Bu arada eriyen buzların oluşturduğu suları da teknemizden kovalarla boşaltıyoruz" diye konuştu.

Gölün buz tuttuğu zamanlarda balık avcılığının oldukça zor olduğunu aktaran Kabakçılar, "Gölün buz tuttuğu kesimlerde buz kalınlığı 2 santimetre civarında. Göl kıyıları sabahları don oluyor ama öğlen güneşin çıktığı zamanlarda açıklarda biraz erime oluyor. Tamamen donmaması, balıkçılık faaliyetlerinin sonlanmaması için en büyük beklentimiz. Eşimle birlikte açıldığımız gölde önce buzu kırdık, sonra ağı çektik. Balık durumunu soracak olursanız dün daha iyiydi, bugün daha az çıktı" ifadelerini kullandı.

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