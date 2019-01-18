Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Gri kategorideki terörist yakalandı

Hakkari İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince yapılan operasyon sonucu gri kategorideki bir terörist yakalandı. Hakkari Valiliği'nden yapılan açıklamada, PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “18 Ocak 2019 günü ilimiz Yüksekova ilçesi Gökyurt köyü Yeşildere mezrasında yapılan operasyon neticesinde; İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan ‘Terör Arananlar’ listesinde gri kategoride yer alan 1 bölücü terör örgütü mensubu yakalanarak gözaltına alınmıştır. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir” denildi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
EN ÇOK İZLENEN VİDEOLAR
  • BUGÜN
  • BU HAFTA
  • BU AY
  • HER ZAMAN
Sabah TV
;
ARKADAŞINA GÖNDER
Gri kategorideki terörist yakalandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına " ; " koyunuz
BİZE ULAŞIN